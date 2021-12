Sakarya'da sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezinde şifa bulacak.

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'da inşa çalışmalarında sona gelinen Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve hasta sokak hayvanlarına şifa dağıtacak.



Büyükşehir Belediyesince Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde Geçici Hayvan Bakımevinin bulunduğu 18 bin metrekarelik alanda, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yönelik Rehabilitasyon Merkezi Projesi hayata geçirildi.



İnşa çalışmalarında sona yaklaşılan ve yakın zamanda hizmete girmesi beklenen merkezde, yoğun bakım ve laboratuvar ile veteriner acil müdahale odaları, yazlık ve kışlık olmak üzere 360 hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ve görüntüleme odaları yer alacak.



Yaralı ya da hasta sokak hayvanlarına hizmet verecek merkezde, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetleri de yürütülecek.



"MİNİK DOSTLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"



Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, sokak hayvanları için pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.



Sokaktaki can dostlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini aktaran Yüce, "Bizlerin olduğu gibi, su ve yemek, onlar için hayatın vazgeçilmezleri. Bizler bu ihtiyaçlarımızı kolayca giderirken, onlar bu konuda zorlanabiliyor. Bu yüzden şehrimizin dört bir yanına hayvanların su ihtiyacını karşılayabileceği otomatik suluk düzeneğini yerleştirdik." dedi.



Şehrin belli noktalarında oluşturulan beslenme ve barınma alanlarında sokaktaki hayvanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yüce, şöyle konuştu:



"Geçici bakımevimiz, hayvan tedavi noktalarımız ve kent genelindeki hayvanlara yönelik hizmetlerimizle Allah'ın bize emanet ettiği dilsiz canlılarımıza daha iyi yaşam alanı sunmak için projeler üretiyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerine kedi evleri yerleştiriyoruz. Tüm bunların yanında en önemli projemiz ise Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. 18 bin metrekarelik alanda inşa çalışmalarını başlattığımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz ile minik dostlarımızın yaşam kalitesini artıracağız."



"HER CANLIYA SAYGI VE SEVGİYLE YAKLAŞIYORUZ"

Ekrem Yüce, proje şehre kazandırıldığında sokakta kalan canlılara tam donanımlı hizmet verilmeye başlanacağını vurgulayarak, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Tarihimizden aldığımız örf, adet, gelenek ve insani duygularla canlılara şefkatimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına samimi olarak bakılması gerektiğini söylediğini aktaran Yüce, şunları kaydetti:



"Bu çalışmayı yıllar önce başlattığımız için o talimat şu an hazır vaziyette. Yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini, bir sene evvelden bu yatırımları başlatarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah sokakta hayvanlarımız kalmayacak, her canlının yanındayız. Bu canlılara bakmak, onları rehabilite etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk."