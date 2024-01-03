Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında 105 kaçak geçişe müdahale edildi.
Operasyonlar neticesinde 244 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 26 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 19'u serbest bırakıldı.
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