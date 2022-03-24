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Sakarya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan eşi tedavi altına alındı.

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 12:21

Sakarya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesimi bağlantı yolunda N.K'nin kullandığı 42 DF 823 plakalı tır ile Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Numan Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsünün yaralanan eşi Hülya Cengiz ise sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Numan Cengiz'in Hendekspor'da yönetici olduğu öğrenildi.

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