Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklama

Olay, Adapazarı ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre şüpheli, T.T., Ö.G. ve T.M.'nin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği şüpheliler polis takibine alındı.

İkamete giriş ve çıkış yapan şüphelilerin tespit edilmesinin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 11 kişi yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikamette yapılan aramalarda 21 parça halinde satışa hazır halde toplam 19,06 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL ele geçirildi.

Şüphelilerden biri “basit yaralama” suçundan 12 bin 600 TL para cezası ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.