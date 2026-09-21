Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 6 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 4 cep telefonuna el koydu.

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