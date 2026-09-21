Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 4 kişi tutuklandı
21.09.2026 15:35
Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Sakarya’nın Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 6 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 4 cep telefonuna el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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