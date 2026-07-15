Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 5 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, F.K. (17) ile T.K.Ş.'nin (19) Erenler ilçesinde bir kişiden A-M 2201 sentetik kannabinoid maddesi aldığı, daha sonra O.S. (38), B.C.D. (30) ve C.Y. (18) ile buluşup 2 araçla hareket ettikleri belirlendi.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Serdivan ilçesindeki iş yerinde birbirlerine uyuşturucu verdiklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, üzerlerindeki aramalarda 2 parça halinde toplam 3,11 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, 0,04 gram sentetik kannabinoid, A-M 2201 emdirilmiş 2 sigara, 2 parça halinde 2,66 gram metamfetamin ile emdirilmiş sigaralarla aynı marka 9 sigaranın bulunduğu paket ele geçirildi.

Ele geçirilen 3,11 gram A-M 2201 maddesinin yaklaşık 9 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek nitelikte olduğunu belirtilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı