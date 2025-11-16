Sakarya'da uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu: 1 tutuklama
16.11.2025 13:58
İHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Sakarya Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Düzenlenen operasyonda S.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan ev ve üst aramalarında ise satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 2 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde 24 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.A. serbest bırakılırken, C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.