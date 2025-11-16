Sakarya'da uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlenen operasyonda S.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan ev ve üst aramalarında ise satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 2 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde 24 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.A. serbest bırakılırken, C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.