Sakarya'da vücuduna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 13:38
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'nın Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak'taki bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Erdal A'nın kasığına yorgun mermi isabet etti.
Yakınları tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürülen Erdal A, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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