Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:52
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta Irak uyruklu H.S. ve ailesinin oturduğu yığma tuğlalı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden evdekiler, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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