Sakarya'da yaşlı kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu

Bayraktepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen Ayşe K'nin cansız bedeni bulundu.
Evde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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