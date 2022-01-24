Sakarya'da yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk günlerde devletin sıcak elinin vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yola devam edemeyen 645 vatandaşımızı misafirhane ve yurtlarımızda ağırladık." ifadesini kullandı.



Gece boyunca yolculara sıcak çorba ve çay ikram ettiklerini aktaran Kaldırım, tüm ihtiyaçların karşılandığını bildirdi.

