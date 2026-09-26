Serdivan'da restoran yangını
26.09.2026 12:34
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Ahmet Şef isimli restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangına 15 araç ve 27 personelle müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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