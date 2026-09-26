Serdivan'da restoran yangını

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangına 15 araç ve 27 personelle müdahale etti.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Ahmet Şef isimli restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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