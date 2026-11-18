Sakarya'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. 3 yaralı
18.11.2026 15:18
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Semerciler ile Yenidoğan mahallelerinin kesiştiği Milli Egemenlik Caddesi'nde seyreden C.Ö. idaresindeki belediye otobüsü, sola dönüş yasağı bulunan mevkide caddenin karşısına geçmeye çalışan İ.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Ş.A. ve S.G. bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın etkisiyle otobüste yere düşen 1 yolcu hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Otomobil sürücüsü İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.