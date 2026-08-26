Sakarya'da denize girişler yasaklandı
26.08.2026 12:21
Anadolu Ajansı
Bayrak kırmızıya döndü, uyarı yapılıyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya'nın üç ilçesinde bugün denize girmek yasak.
İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.