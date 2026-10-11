Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erenler ilçesi D-100 Karayolu Çaykışla sapağında, aynı şeritte seyir halinde olan C.G. yönetimindeki 54 ADH 329 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 ACT 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde araçlarda hasar meydana gelirken, yola parça saçıldı.

Kazada, 37 ACT 094 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve F.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola dağılan parçalar ve hasarlı araçlar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Temizlik ve çekici çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.