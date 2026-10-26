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Sakarya'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı

26.10.2026 11:14

Sakarya'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı
IHA

Şüphelilerin sahte altını satma anları iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İHA
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Sakarya'da kuyumculara sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu işletmelerine sahte altın satılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. 

 

Kimliklerinin V.Y. (23) ve Y.E. (23) olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SAHTE ALTIN TİCARETİ KAMERAYA YANSIDI

 

Sahte altın kolyelerin ticareti, bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

Görüntülerde, şahsın dükkana girişi, çalışana yaklaşıp boynundaki kolyeyi vermesi, kolyenin tartıldıktan sonra değerinin hesaplanması, çalışanların şahsa para vermesi ve şahsın dükkanı terk ettiği anlar yer alıyor.

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