Sakarya'nın kuzeyinde metrekareye 57 kilogram yağış düştü

Sakarya ’da dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış , kentin kuzey bölgelerinde etkisini artırdı. Kısa sürede bazı noktalarda metrekareye 57 kilogram kadar yağış bırakan sisteme karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri teyakkuza geçti.

Ani yağışın olumsuzluklara yol açmaması için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapı hatlarının işleyişini yakından takip ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Yağışlı mevsim öncesinde altyapı hatlarında yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları sayesinde oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçildi. Yağmur suyu altyapısının yüksek miktardaki suyu etkin şekilde taşımasıyla birlikte, biriken sular kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.