Saldırıdan sonra ilk kez okula gitti. "Arkadaşımı kurtarmak istedim"

Kahramanmaraş 'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 'nin düzenlediği, sekiz çocuk ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı baskının yankıları sürüyor.

Aileler, öğrencilerin eşyalarını almak için geçici olarak kapatılan okul binasına gitti.

5. sınıfta okuyan Esma Selaldı, saldırıda çok korktuğunu ve öğretmeni tarafından okuldan çıkarıldığını anlattı:

"Öğretmenimizin bir hamlesi ile kaçtık, çok korkunçtu. Biz en alt katta olduğumuz için hızlı kaçabildik ama Ayla öğretmenimiz okulda kaldı. Bizim dersimize girmiyordu ama güzel bir öğretmendi. Soru getirince anlayışlı bir şekilde çözüyordu.

“TEKRAR ARKADAŞIMI KURTARMAK İÇİN SINIFA GİTTİM”

Ben ölen arkadaşlarımı gördüm. Biz kaçarken arkadaşım sınıfta kalmıştı, tekrar arkadaşımı kurtarmak için sınıfa gittim ve o sırada öğretmenimiz bizi dışarı çıkardı. Öğretmenimiz buradaki bir binaya götürdü, uzaklaştırdılar, güvenliğimiz için yanımızda durdular.

Silah seslerini duyunca aşırı korktuk. Yeni okulumuz da çok güzel, büyük. Öğretmenlerimiz de güzel. Yeni okulumuzda ilk derslerimize rehberlikler ve psikologlar geliyor. Onlar bizi anlayışla dinliyorlar, onlara da çok teşekkür ederiz."

“İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ”

Anne Esna Selaldı, evinin okula yakın olduğunu belirterek “Her sabah alışmışız zil sesini duymaya. Bir boşluk oldu ve farklı oluyoruz. Çok şükür benim çocuklarım iyiler. Allah'ım Ayla öğretmenimiz ve şehit olan çocuklarımızın mekanlarını cennet eylesin. Yan taraftaki apartmanda oturuyoruz. Ama okula uzun süre gelemedik” dedi.

“Ben çalışıyordum, o sırada küçük oğlum evdeydi. Sonra onunla görüntülü konuşurken 'Anne silah sesleri geliyor' deyince ben işten çıkıp geldim” ifadesini kullanan Esna Selaldı, “Ben ona, ‘Pencereden çıkma' dedim. Oğlum da 'Sesler okuldan geliyor' deyince kızım aklıma geldi, koştum geldim. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir olay” diye konuştu.