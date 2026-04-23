Saldırıdan sonra ilk kez okula gitti. "Arkadaşımı kurtarmak istedim"
23.04.2026 13:41
Saldırıda yaşamını yitirenler için Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısına hala çiçekler bırakılıyor.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırı düzenlediği okulda öğrenciler hala şokta. 5. sınıftaki Esma Selaldı, saldırı sırasında arkadaşını kurtarmak için dönmek istediğini, ancak öğretmeninin izin vermediğini anlattı.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 'nin düzenlediği, sekiz çocuk ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı baskının yankıları sürüyor.
Aileler, öğrencilerin eşyalarını almak için geçici olarak kapatılan okul binasına gitti.
5. sınıfta okuyan Esma Selaldı, saldırıda çok korktuğunu ve öğretmeni tarafından okuldan çıkarıldığını anlattı:
"Öğretmenimizin bir hamlesi ile kaçtık, çok korkunçtu. Biz en alt katta olduğumuz için hızlı kaçabildik ama Ayla öğretmenimiz okulda kaldı. Bizim dersimize girmiyordu ama güzel bir öğretmendi. Soru getirince anlayışlı bir şekilde çözüyordu.
“TEKRAR ARKADAŞIMI KURTARMAK İÇİN SINIFA GİTTİM”
Ben ölen arkadaşlarımı gördüm. Biz kaçarken arkadaşım sınıfta kalmıştı, tekrar arkadaşımı kurtarmak için sınıfa gittim ve o sırada öğretmenimiz bizi dışarı çıkardı. Öğretmenimiz buradaki bir binaya götürdü, uzaklaştırdılar, güvenliğimiz için yanımızda durdular.
Silah seslerini duyunca aşırı korktuk. Yeni okulumuz da çok güzel, büyük. Öğretmenlerimiz de güzel. Yeni okulumuzda ilk derslerimize rehberlikler ve psikologlar geliyor. Onlar bizi anlayışla dinliyorlar, onlara da çok teşekkür ederiz."
“İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ”
“Ben çalışıyordum, o sırada küçük oğlum evdeydi. Sonra onunla görüntülü konuşurken 'Anne silah sesleri geliyor' deyince ben işten çıkıp geldim” ifadesini kullanan Esna Selaldı, “Ben ona, ‘Pencereden çıkma' dedim. Oğlum da 'Sesler okuldan geliyor' deyince kızım aklıma geldi, koştum geldim. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir olay” diye konuştu.