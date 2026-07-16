Salıncakta korkunç ölüm: Üç yaşındaki Nisanur yaşamını yitirdi

Kars 'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.

Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.