Samsun açıklarında konteyner bulundu
16.08.2026 21:38
Anadolu Ajansı
Yapılan incelemede, konteynerde çay bulunduğu öğrenildi.
Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında bulunan ve balıkçılar tarafından limana çekilen konteynerden çay çıktı.
Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından bir konteyner tespit edildi.
Balıkçılar tarafından çekilen konteyner, Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar getirildi.
Balıkçıların yardımıyla karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde açıldı.
Yapılan incelemede, konteynerde çay bulunduğu öğrenildi.
Denizde kaldığı sürede ıslanan çayların imha edileceği bildirildi.