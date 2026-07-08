Eşine silah fotoğrafı gönderen koca gözaltına alındı

Samsun 'da eşine silah fotoğrafı göndererek tehdit mesajları attığı iddia edilen koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre evdeki şiddetli tartışmanın ardından 2 çocuk annesi D.B.K. (38), çocuklarını yanına alarak ailesinin evine sığındı.

Bu durum üzerine eşi C.K.'nin (39), WhatsApp üzerinden bir tabanca fotoğrafı göndererek, "Çocukları evin önünde indir, indirmezsen seni de aileni de öldürüp katliam yaparım" ifadeleriyle korku ve tehdit dolu mesajlar yolladığı iddia edildi.

Genç kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kocayı yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddiaları reddeden C.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlı, ev hapsi tedbir kararıyla serbest bırakıldı.