Fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 272 bin liraya el konuldu

Atakum Emniyet Müdürlüğü 'İnsan ticareti' ve 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

İki adrese düzenlenen operasyonda Y.Ö. ile yabancı uyruklu Z.K. gözaltına alındı. Evdeki aramalarda; suçta kullandığı belirtilen 1 araç, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3 bin 1 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu. Konuya ilişkin 5 mağdur kadının da ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor