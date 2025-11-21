Fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 272 bin liraya el konuldu
21.11.2025 13:27
DHA
Samsun'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü 'İnsan ticareti' ve 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
İki adrese düzenlenen operasyonda Y.Ö. ile yabancı uyruklu Z.K. gözaltına alındı. Evdeki aramalarda; suçta kullandığı belirtilen 1 araç, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3 bin 1 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu. Konuya ilişkin 5 mağdur kadının da ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor
YASAL UYARI
ATAKUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ATAKUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.