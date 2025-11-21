İnşaatta kavga çıktı 1 işçi beyin kanaması geçirdi
21.11.2025 15:13
DHA
DHA
Samsun'da inşaatta işçiler arasında çıkan kavgada Serkan Ö. beyin kanaması geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
YASAL UYARI
ATAKUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ATAKUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.