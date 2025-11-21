İnşaatta kavga çıktı 1 işçi beyin kanaması geçirdi

21.11.2025 15:13

İnşaatta kavga çıktı 1 işçi beyin kanaması geçirdi
DHA

DHA

Samsun'da inşaatta işçiler arasında çıkan kavgada Serkan Ö. beyin kanaması geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde olan inşaatta Serkan Ö. ve iş arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

 

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Serkan Ö. kavga sırasındas aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ATAKUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ATAKUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.