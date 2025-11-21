İnşaatta kavga çıktı 1 işçi beyin kanaması geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde olan inşaatta Serkan Ö. ve iş arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Serkan Ö. kavga sırasındas aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.