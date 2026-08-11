Kırtasiyeyi basıp iş yeri sahibini darbettiler. 3 şüpheli adliyede
11.08.2026 10:54
Dükkan basıp işyeri sahibini darbettiler.
Samsun’da e-Devlet işlemi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından dükkan basan grup, iş yeri sahibini tekme ve yumruklarla darbetti.
Samsun’un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen yaklaşık 6 kişilik grubun, iş yeri sahibi B.D.’ye yönelik saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Ağustos’ta Atakum ilçesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen A.D. isimli kadın ile kırtasiye sahibi B.D. arasında e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlem nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik grup kırtasiyeye geldi.
İddiaya göre grup, iş yeri sahibi B.D.’ye hakaret ederek saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların kasa bölümünde B.D.’yi tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.
Görüntülerde bir kişinin masanın üzerine çıkarak saldırıya devam ettiği, yere düşen B.D.’nin ise diğer kişiler tarafından tekmelendiği anlar yer aldı.
Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük bir çocuk ise ailesine teslim edildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.Y.A. (18), M.T.O. (23) ve A.A.Ç.(18) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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