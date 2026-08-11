Kırtasiyeyi basıp iş yeri sahibini darbettiler. 3 şüpheli adliyede

Samsun ’un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen yaklaşık 6 kişilik grubun, iş yeri sahibi B.D.’ye yönelik saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos’ta Atakum ilçesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen A.D. isimli kadın ile kırtasiye sahibi B.D. arasında e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlem nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik grup kırtasiyeye geldi.

İddiaya göre grup, iş yeri sahibi B.D.’ye hakaret ederek saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların kasa bölümünde B.D.’yi tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

Görüntülerde bir kişinin masanın üzerine çıkarak saldırıya devam ettiği, yere düşen B.D.’nin ise diğer kişiler tarafından tekmelendiği anlar yer aldı.

Bilgisayar monitörlerinin de kırılması sonucu yaklaşık 20 bin lira maddi zararın meydana geldiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kadın A.D., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük bir çocuk ise ailesine teslim edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.Y.A. (18), M.T.O. (23) ve A.A.Ç.(18) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.