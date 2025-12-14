Kısır günü yerine halı sahada buluşuyorlar. 1 yıldır her hafta maç yapıyorlar

Samsun'un Atakum ilçesinde Ev hanımları ile öğretmen, diş hekimi asistanı, iş yeri sahibi gibi farklı meslek gruplarından kadınlar, 1 yıldır her hafta halı saha maçı yapıyor.

Kadınlar halı saha maçında haftanın stresini attıklarını iade ediyor. Çocukluğundan bu yana futbol oynamayı ve izlemeyi sevdiğini dile getiren öğretmen Ayşe Köse, "Kız takımı kurulunca ben de geldim. Halı sahaya geldiğim vakitlerde eve öğretmen çağırıyorum. Kızım öğretmeni ile ders çalışırken ben de maça gelerek vaktimi geçiriyorum. Halı sahada bizi görünce erkekler şaşırıyor ama maçımızı izleyenler keyif alıyor." dedi.

Seda Gül Çınar da futbolun erkek sporu olmadığına dikkati çekerek, "Bu organizasyonda her hafta yer almayı seviyorum. Halı saha günleri bizim için çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Spor yapıyoruz, eğleniyoruz. Geliştirdik kendimizi. Kadınlar olarak 'Her şeyi yapabiliriz' dedik, futbol da oynayabiliriz. Güvendik kendimize, çok da güzel oynuyoruz. Halı saha keyfini yıllarca erkeklere kaptırdığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli bir şeymiş. Eşimi evde bıraktım, maç yapmaya geldim." ifadelerini kullandı. Bir torun sahibi Filiz Arapoğulları ise futbol oynarken bileğini kırmasına rağmen tedavisinin ardından tekrar futbol oynamaya geldiğini ifade etti.