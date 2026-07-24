Konum atıp buluştu, bacaklarından vurdu
24.07.2026 12:54
Samsun'da aralarında husumet bulunan iki kişinin buluşması silahlı saldırıyla sonuçlandı. Bacağından vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.Z. ile M.E.Ö. buluşmak için sokakta bir araya geldi. Bir süre yürüyen ikili arasında çıkan tartışmada M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attıktan sonra belindeki tabancayı çıkararak peş peşe 3 el ateş etti.
Kurşunlardan ikisinin bacaklarına isabet etmesiyle yaralanan C.Z., H.E.P.'nin kullandığı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.E.Ö. ile diğer şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.E.Ö. ifadesinde, "Anneme ve babama küfürler, bana hakaretler etti. Bana konum attı ve istediği yere gittim. Küfürlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olay bu sebeple meydana gelmiştir" dedi.
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