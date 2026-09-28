Mutfak penceresinden girdi, bıçakla gasp etti

Samsun’da bir eve mutfak penceresinden girerek ev sahibini bıçakla tehdit edip 3 bin 600 lira bulunan cüzdanını gasbeden şüpheli yakalandı.

İddiaya göre ev sahibini bıçakla tehdit eden şüpheli, içerisinde kimlik kartları ile 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı alarak kaçtı.

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