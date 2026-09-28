Mutfak penceresinden girdi, bıçakla gasp etti
28.09.2026 16:40
Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun’da bir eve mutfak penceresinden girerek ev sahibini bıçakla tehdit edip 3 bin 600 lira bulunan cüzdanını gasbeden şüpheli yakalandı.
Samsun’un Atakum ilçesinde bir eve mutfak penceresinden girerek ev sahibini bıçakla tehdit edip cüzdanını gasbettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 6 Eylül’de Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A.O. (37), İ.D.’nin evine mutfak penceresinden girdi.
İddiaya göre ev sahibini bıçakla tehdit eden şüpheli, içerisinde kimlik kartları ile 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı alarak kaçtı.
İ.D.’nin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucu Ş.A.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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