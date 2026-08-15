Samsun Valiliği uyarmıştı: Denize giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun 'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde denize giren aynı aileden 13, 15 ve 4 yaşındaki üç çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuklara ilk müdahale, olay yerine gelen motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Çocuklar, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Samsun Valiliği, kentte dalga yüksekliğinin 1,6 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek vatandaşları pazartesi gününe kadar denize girmemeleri konusunda uyarmıştı.