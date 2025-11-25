Samsun'da mahkeme kararı sonrası eğlence mekanının yıkımı başladı

Atakum Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına gelerek yıkım çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde takip eden Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, iş yerinin daha önce sundurma şeklinde kaçak bir yapıya sahip olduğunu belirterek, sürecin mahkemeye taşındığını söyledi.

Yıldız, "Maracas adlı iş yerinin daha önceden sundurma şeklinde kaçak yapısı vardı. Kaçak yapısı mahkemelik oldu. 3 ay önce mahkeme kararı ile yıkım çıktı. Ardından yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Daha sonra mahkeme bu kararı kaldırdı ve tekrar ‘yıkacaksınız' dedi. Biz belediye olarak mahkemenin kararını uyguluyoruz" dedi.