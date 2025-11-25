Samsun'da ölü yunus kıyıya vurdu
25.11.2025 14:09
İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde, sahilde ölü bir yunus balığı bulundu.
Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş bir yunusla karşılaştı.
Sahil şeridinde hareketsiz halde duran yunusu görenler, durumu yetkililere haber verdi.
Yetkililer yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alıp götürdü.
