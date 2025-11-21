Samsun'da pastırma sıcakları vatandaşı denize çekti
21.11.2025 16:05
İHA
Samsun’da etkili olan pastırma sıcaklarını fırsat bilen bir vatandaş, Kasım ayının son günlerinde denize girerek keyifli anlar yaşadı.
Atakum ilçesi İncesu mevkisinde güneşli havayı değerlendiren vatandaş, köpekleriyle birlikte denize girip uzun süre yüzdü.
Sıcak havanın tadını çıkarırken oldukça rahat olduğu gözlenen vatandaş, çevrede yürüyüş yapanların da dikkatini çekti.
Kasım ayında bu kadar sıcak bir hava beklemediğini belirten vatandaş, deniz suyu sıcaklığının da tahmininden iyi olduğunu ifade ederek, "Bu güzel havayı herkes değerlendirsin" dedi.
