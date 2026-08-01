Samsun'da pazarda bir kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
01.08.2026 15:59
35 yaşındaki şüpheli yakalandı.
Samsun'da semt pazarında 22 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edilen 35 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan haftalık semt pazarında meydana geldi.
İddiaya göre, pazarda alışveriş yapan 22 yaşındaki B.K. adlı genç kadın, pazar içerisinde yürüdüğü sırada F.Ö.'nün (35) eliyle kalçasını sıktığını belirterek polise şikâyette bulundu.
Şikâyet üzerine çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.Ö.'yü yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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