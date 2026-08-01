Samsun'da pazarda bir kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Şikâyet üzerine çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.Ö.'yü yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

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