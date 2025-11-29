Samsun'da tepki çeken baz istasyonu kaldırıldı
29.11.2025 13:06
İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir şirket tarafından GSM operatörlerine kiralanmak üzere kurulan baz istasyonu, mahallelinin tepkisi sonucu kaldırıldı.
Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde özel bir şirket tarafından kurulan baz istasyonu, "radyasyon yaydığı ve sağlığı tehdit ettiği" gerekçesiyle vatandaşların tepki çekmişti.
İstasyonun park, yürüyüş yolu, yeşil alan ve konutlara çok yakın olduğunu belirten vatandaşlar, farklı bir noktaya taşınmasını talep etmişti. Vatandaşların tepkisi sonuç verdi. Tepkiler üzerine firma, vinç yardımıyla baz istasyonunu sökerek götürdü.
Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Mahallemizde kurulan baz istasyonu şu anda kaldırılmış bulunuyor. Bize destek veren, emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.
