90 yaşındaki kadın cami anonsu sayesinde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Hanife Altın, ekiplerin yaklaşık 11 saat süren arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu.

Darboğaz Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Altın için jandarma, AFAD , sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dere yatakları ve kırsal alanların yanı sıra ulaşılması güç bölgelerde de arama yaptı.

Çalışmalar sırasında mahalle camisinden yapılan anonsu duyan Altın, bulunduğu yerden ses verince ekipler bölgeye yöneldi. Yaşlı kadın, dere içerisinde sağ olarak bulundu. İlk kontrolü olay yerinde yapılan Altın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arama çalışmalarına Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt ile jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Darboğaz Mahallesi Muhtarı Yaşar Altın, çalışmalara destek veren jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, cami imamı ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.