Balkondan düşmüştü. Sevilay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bafra'da 23 yaşındaki Sevilay Dönge, bir apartmanın önünde ölü bulundu. Balkondan düştüğü belirlenen genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevilay Dönge’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Dönge (23), bir apartmanın balkonundan düşmüş halde yerde bulundu.

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