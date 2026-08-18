Samsun'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
18.08.2026 13:49
Son Güncelleme: 18.08.2026 14:11
Polis havadan iz sürdü.
Bafra'da bir arazide tütünlerin arasına ekilmiş 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüten ekipler, bir arazide kenevir yetiştirildiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin (56) kullanımındaki araziyi takibe aldı. Çalışmaya İHA Büro Amirliğinde görevli drone ekibi de destek verdi.
Adreste yapılan aramada, tütün bitkilerinin arasına ekilen ve boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar bulundu.
Aramada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T. emniyete götürüldü.
YASAL UYARI
BAFRA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAFRA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.