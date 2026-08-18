Samsun'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Bafra'da bir arazide tütünlerin arasına ekilmiş 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Aramada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada, tütün bitkilerinin arasına ekilen ve boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar bulundu.

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