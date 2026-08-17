Samsun'da sulama kanalına devrilen kamyonetteki 1 kişi suya kapılıp kayboldu
17.08.2026 12:53
Suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu, kuzeni ise yaralı kurtuldu. Kayıp sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Emre Can Koparan (22) akıntıya kapılarak kaybolurken, kuzeni Ali Efe Koparan (19) yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde meydana geldi.
Emre Can Koparan yönetimindeki 55 AUZ 182 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki Ali Efe Koparan yaralı çıkarılarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan'ın kuzeni Emre Can Koparan'a ise ulaşılamadı.
SU AKIŞI KESİLEREK ARAMA GENİŞLETİLDİ
Koparan'ı bulmak için sulama kanalındaki su akışı kesildi.
Sualtı arama kurtarma ekipleri kanal içerisinde, jandarma ekipleri ise kanal güzergahında çalışma yürütüyor.
Vinç yardımıyla araç ve çevresinde de arama yapılıyor.
Koparan'ı arama çalışmaları sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
BAFRA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAFRA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.