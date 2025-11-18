Samsun'da yol çalışması nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza sonucunda yere savrulan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

