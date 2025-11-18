Samsun'da yol çalışması nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı
18.11.2025 11:02
İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsü yol çalışması için konulan dubalara çarptı.
Samsun-Sinop yolunda gerçekleşen kaza seyir halindeki motosiklet sürücüsünün şerit yönlendirmesi için yerleştirilen dubalara çarptı.
Kaza sonucunda yere savrulan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
YASAL UYARI
BAFRA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAFRA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.