700 liralık bira borcu cinayetle bitti

Samsun ’un Canik ilçesinde, 5 ay önce bir büfeden alınan 7 adet biranın 700 liralık borcu yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki Oğuz Başkan, hastanede yaşamını yitirdi. Kanlı biten alacak verecek meselesinin ardından polis ekipleri büfe işletmecisini ve 3 oğlunu gözaltına aldı.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre, borcun uzun süredir ödenmemesi üzerine taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu Oğuz Başkan (35), sağ kasığından vurularak ağır yaralandı. Başkan, özel araçla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, büfeci Hasan Tekkaya’nın oğulları Ertan Tekkaya (31) ve Yaşar Tekkaya’yı (38), olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca büfeci Hasan Tekkaya (61) ile diğer oğlu Hasan Tekkaya’yı (33) da gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ertan Tekkaya’nın tüfekle, Yaşar Tekkaya’nın ise tabancayla ateş ettiği belirlendi.

Yaşar Tekkaya, gözaltına alınmadan önce olay yerinde yaptığı açıklamada, "60 yaşındaki babama 2-3 gündür borcunu istedi diye kafa tutuyor. Benim birader karşılık verdi diye biraderimi vurmak istiyor. Arkadaşlarını toplayıp üçüncü kez gelmiş. Git buradan diyorum, 700 lira için kavga mı olur? Bizi vurmaya, hesap sormaya geliyorlar. Diğer kardeşim de vurulacak diye ayağına ateş etti. Mesele bu" demişti.

Büfeci Hasan Tekkaya ise olay sonrası yaptığı açıklamada, "Benden 5 ay önce 700 liraya 7 bira aldı ancak parasını ödemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan büfe işletmecisi baba ve 3 oğlu, Samsun Adliyesine sevk edildi.