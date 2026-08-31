Samsun Çarşamba’da 17 gün arayla ikinci kez sel
31.08.2026 14:52
Çarşamba 17 gün arayla iki kez sular altında kaldı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde metrekareye 113 kilogram yağış düşmesiyle 30’dan fazla mahallede ev ve tarım arazileri su altında kaldı. Fındık ve sebze ekili alanlar zarar gördü.
Çarşamba’da 13 Ağustos'ta yaşanan su baskınının daha büyüğü 17 gün sonra tekrar yaşandı. Yağışa doyan toprak nedeniyle, 17 gün sonra metrekareye 113 kilogram yağışın düşmesi bu sefer su baskınının yıkıcı etkisini daha fazla gözler önüne serdi.
Su baskınından özellikle hasat zamanında olan fındık bahçeleri ve sebze fideleri hasar gördü.
Bölgede il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre son yağışların 13 Ağustos’taki yağışlardan daha fazla bir alanda tahribata neden olduğu ve 30’dan fazla mahalledeki tarım alanlarında su birikintilerine bağlı zarar meydana geldiği gözlemlendi.
17 gün arayla iki kez sular altında kalan Çarşamba’da yetkililerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Hasarın boyutunun ise tespit çalışmalarının sonlandırılmasının ardından gün yüzüne çıkacağı belirtildi
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