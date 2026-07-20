Samsun'da alabora olan tekne çıkarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp
20.07.2026 13:19
Alabora olan teknede 2 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'da 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan teknenin ardından, 1 kişi için arama çalışmaları hala sürüyor.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Çarşamba Yalı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, eşi ile Kayseri'den ziyarete gelen eşinin ailesinden 4 yakınıyla birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı.
Etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekipler, Kadir Çöpoğlu ile eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve baldızı Rana Dursin’i kurtardı. 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Zübeyde ve Mehmet Dursin çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Deniz polisinin bugün tarama cihazıyla yaptığı çalışmada, batan teknenin yeri kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta tespit edildi. 12 metre derinlikteki tekne, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekipler, kayıp Ekrem Dursin için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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