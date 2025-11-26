Samsun'da bir minibüsün sünger bölmelerinde uyuşturucu çıktı

26.11.2025 14:44

Samsun'da bir minibüsün sünger bölmelerinde uyuşturucu çıktı
IHA

İHA

Samsun'da narkotik polisinin bir minibüste yaptığı aramada sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, durdurulan bir minibüsün sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde bulundu. Aracın sahibi M.B. (44) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

