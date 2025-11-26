Samsun'da bir minibüsün sünger bölmelerinde uyuşturucu çıktı

Samsun'da narkotik polisinin bir minibüste yaptığı aramada sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sahibi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

