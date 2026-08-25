17 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

İlkadım ilçesinde gece saatlerinde 17 yaşındaki A.K., iki kişiyi bıçakladı. Olay sırasında yaralanan G.E. (29) ve Ş.Ç. (31) Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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