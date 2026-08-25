17 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı
25.08.2026 16:06
Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da tokat atma gereçeksiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi bıçakla yaraladı.
İlkadım ilçesinde gece saatlerinde 17 yaşındaki A.K., iki kişiyi bıçakladı. Olay sırasında yaralanan G.E. (29) ve Ş.Ç. (31) Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından A.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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