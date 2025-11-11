Samsun’da Milli Ağaçlandırma Günü: 37 bin 380 adet fidan toprakla buluştu

İlkadım ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi yanında bulunan ağaçlandırma alanında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi. Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin katıldığı programda binlerce fidan toprakla buluştu. Birçok kurum da programda fidan dikerek çevreye katkı sağladı.

Fidan dikim töreninde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Atalarımızdan aldığımız orman, ağaç ve toprak sevgisini bugün de Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan Yeşil Vatan seferberliği çerçevesinde geleceğe nefes temasıyla 81 ilde milyonlarca fidanın dikileceği 11 kasım etkinlikleriyle beraber bu sevgi ve hedefi hep beraber taçlandırıyoruz. Bugün Samsun’da 19 lokasyonda 37 bin 380 adet fidanı hep birlikte toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Programa ayrıca, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.