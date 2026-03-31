Samsun'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
31.03.2026 08:13
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'daki robot yarışmasından dönen öğrencileri taşıyan midibüs, Samsun'da şarampole devrildi. Kazada 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 15 kişi yaralandı.
Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul’da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen Ünye Belediyesi'ne ait midibüs, saat 06.45 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda şarampole devrildi.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 2’si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN KOLU KOPTU
Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
