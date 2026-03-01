Sokak köpekleri teravih dönüşü yaşlı kadına saldırdı
01.03.2026 14:06
Melehat Ç. teravih namazının ardından evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Samsun’da teravih namazından evine dönen 65 yaşındaki kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Melahat Ç., camide kıldığı teravih namazının ardından evine gitmek üzere yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Panik olan yaşlı kadın kaçmaya çalışırken yere düştü. Melahat Ç. dizlerinden yaralandı. Yaşlı kadına saldırı anı ise güvenlik kameralaeı tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.
