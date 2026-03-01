Sokak köpekleri teravih dönüşü yaşlı kadına saldırdı

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Panik olan yaşlı kadın kaçmaya çalışırken yere düştü. Melahat Ç. dizlerinden yaralandı. Yaşlı kadına saldırı anı ise güvenlik kameralaeı tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

YASAL UYARI

İLKADIM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İLKADIM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.