Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı'nın kardeşi aracında ölü bulundu
21.03.2026 15:37
Adem Candemir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir'in kardeşi Adem Candemir, otoparkta park halindeki aracının içinde ölü bulundu.
Samsun'da dün akşam saat 21.00 sıralarında aracını İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir otoparka park eden Adem Candemir'den haber alınamadı.
Sabah saatlerinde otoparka gelen vatandaşlar, Candemir'i aracın içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Adem Candemir'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
İncelemenin ardından Candemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adem Candemir'in YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir'in kardeşi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
YASAL UYARI
İLKADIM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İLKADIM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.