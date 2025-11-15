Otları yakarken üzerine sıçrayan kıvılcım sonu oldu
15.11.2025 15:59
AA
Samsun'da otları yaktığı sırada üzerine sıçrayan kıvılcımla giysileri tutuşan 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Karaduman (66), 7 Kasım'da evinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı sırada üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuştu.
Alevlerin büyümesi sonucu yaralanan Karaduman, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan kadın, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
YASAL UYARI
TEKKEKÖY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKKEKÖY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.