Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
21.11.2025 15:54
AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Samsun'da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uyuşturucu madde bulundurduğunu belirlediği 2 zanlının adreslerine düzenlediği operasyonda, şüpheli Y.D.'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında firari O.N.'nin de yakalanması için çalışma sürüyor.
YASAL UYARI
