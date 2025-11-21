Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Soruşturma kapsamında firari O.N.'nin de yakalanması için çalışma sürüyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun 'da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YASAL UYARI

TEKKEKÖY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKKEKÖY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.