2 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni baraj gölünde bulundu
30.08.2026 14:23
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Ölgün'ün baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Olay, Vezirköprü ilçesi Yukarınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ölgün (30), 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Ölgün'ün ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bu sabah Çaputlu bölgesindeki baraj kenarında Ölgün'ün aracını terk edilmiş halde buldu.
Bölgede çalışmalar yoğunlaştırılırken, Bayram Ölgün'ün baraj gölü Ova Burnu mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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