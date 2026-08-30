2 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Vezirköprü ilçesi Yukarınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ölgün (30), 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

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